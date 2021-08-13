2021/08/13 | 00:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاص

اكدت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم الخميس، على ضرورة تلقيح الفئات العمرية بين 12 الى 17 عاما بعد ظهور الإصابات الكثيرة بمتحور دلتا، مبينة إمكانية التحول لتلقيحهم بعد تحقيق نسب عالية من تلقيح البالغين الكبار.

وقال عضو اللجنة، عبد عون علاوي، في حديث لـ(بغداد اليوم): إن "من خلال المتابعة والرصد للجهات الطبية المختصة في العراق ثبت أن الملقحين ممكن اصابتهم بفيروس كورونا ولكن بأعراض تكون ضعيفة جداً ولا تدخل ضمن الحالات الخطرة او الحرجة".

واضاف ان "نسب التلقيح في العراق ليست بالمستوى المطلوب بسبب عدم قناعة بعض المواطنين بأخذ اللقاحات، مما يشكل عائقا في الحصول على مناعة المجتمع بأقرب وقت".

ولفت علاوي الى "أهمية تطعيم الفئات العمرية بين 12 الى 17 عاما بسبب الانتشار السريع للفيروس وظهور سلالات متحورة "، مؤكداً أنه "يمكن التوجه لتلقيح صغار السن بعد تحقيق نسبة عالية من تطعيم الكبار".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة النيابية تقترح استراتيجية جديدة للتلقيح تستهدف هذه الأعمار في العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة النيابية تقترح استراتيجية جديدة للتلقيح تستهدف هذه الأعمار في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).