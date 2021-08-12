واشنطن تدعم بغداد بنصف مليون جرعة من لقاح

2021/08/13 | 00:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مسؤول في البيت الأبيض، الخميس، بأن واشنطن ستعمل على شحن نحو 500 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد إلى العراق.

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