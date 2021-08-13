2021/08/13 | 00:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت تركيا، مقتل أحد جنودها، خلال الهجوم الذي تعرضت له قاعدة زليكان في بعشيقة، بمحافظة نينوى، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع التركية.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

ونقلت الأناضول عن الوزارة، قولها: إنه "تم رد فوري على الإرهابيين الذين نفذوا هجوم شمالي #العراق أدى لاستشهاد جندي وتم تحييد 3 عناصر من بي كا كا في حصيلة أولية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا تعلن مقتل أحد جنودها بقصف معسكر زليكان) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا تعلن مقتل أحد جنودها بقصف معسكر زليكان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).