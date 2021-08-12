انتهاء محنة حرائق الغابات في تركيا

2021/08/13 | 00:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات التركية، الخميس، إخماد جميع حرائق الغابات في البلاد، التي استمرت 15 يوما.

وكتب وزير الزراعة والغابات التركي بكير باكديميرلي، على "تويتر"، اليوم، (12 اب 2021): "تم إخماد جميع حرائق الغابات في بلادنا".

ÜLKEMİZDEKİ TÜM ORMAN YANGINLARI KONTROL ALTINA ALINDI.Soğutma çalışmalarımız devam ediyor.



pic.twitter.com/ia3IjBCXDG

— Dr.



Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) August 12, 2021

وأوضح باكديميرلي، أنه منذ اندلاع حرائق الغابات الكبيرة في 28 تموز/ يوليو، جرت السيطرة على 299 حريقا في 54 مقاطعة تركية وإخمادها.

من جهته قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، في وقت سابق، أن عدد القتلى جراء حرائق الغابات في تركيا ارتفع إلى 8، وتجاوز عدد المتضررين الـ860 شخصا.

وفي الاثنين الماضي، أعلن وزير الزراعة والغابات التركي، السيطرة على كافة الحرائق بولاية موغلا باستثناء الحرائق في منطقتي ميلاس وكويجيز، مشيرا إلى استمرار الجهود لإطفائها جوا وبرا.

وشهدت تركيا في 28 تموز/يوليو الماضي، حرائق غابات متزامنة في 17 ولاية أكبرها كان في أنطاليا وموغلا وأضنة ومرسين وعثمانية حيث أودت بحياة 11 شخصا وإصابة المئات.

وبلغت المساحة المحترقة جراء حرائق الغابات في منطقة مانافجات بولاية أنطاليا جنوب البلاد 60 ألف هكتار كما أدت إلى نفوق 33 حيواناً فضلا عن خسائر بالمنازل والمحال التجارية والأراضي الزراعية تقدر بـ 116 ملبون دولار بحسب بيان لمكتب محافظ أنطاليا.

كما تم إجلاء 38 ألف و715 شخصا على خلفية الحرائق في ولاية موغلا جنوب شرق البلاد، إضافة إلى ما يقارب 10 آلاف شخص في منطقة مانافجات بأنطاليا جنوب البلاد.

كما أدت الحرائق التي استمرت 4 أيام في ولاية أضنة إلى احتراق مساحة تقدر بـ 4 ألاف و155 هكتار، وأكثر من 65 ألف و 375 هكتار في ولاية موغلا بحسب المعطيات الرسمية.

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