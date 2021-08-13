2021/08/13 | 00:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_بولس افتتح رئيس الحكومة الاسرائيلية، نفتالي بينيت، ظهر يوم الاربعاء الفائت، المقر الرئيسي لوحدة "سيف" لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي، والتي سيرأسها اللواء جمال حكروش ابن قرية كفركنا الجليلية.



وحضر حفل الافتتاح، كما جاء في الأخبار، إلى جانب رئيس الحكومة، كل من وزير الأمن الداخلي، عوفر بارليف، والمفتش العام للشرطة، كوبي شبتاي، وعدد من كبار الضباط، وفي طليعتهم بالطبع الجنرال حكروش نفسه.



ولقد تعهد رئيس ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (-سيف- نفتالي بينيت وعرب ال 48 - جواد بولس) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (-سيف- نفتالي بينيت وعرب ال 48 - جواد بولس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).