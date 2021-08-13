الانتخابات... ماذا نريد منها؟ - حسن سمر

2021/08/13 | 00:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_سمر على بعد أيام من الاستحقاقات الانتخابية التي ستجرى في الشهر المقبل.



خرجت من جديد وجوه تمثل الأحزاب السياسية التي ستتنافس على الفوز بأكبر قدر من الأصوات ولما لا تحقيق الرتبة الأولى.



وقد أثارني ذلك البشوش الجميل المحنك ذات ابتسامة مرتجفة تجمع بين ملامح البكاء وكأنه يتوقع الهزيمة ويعرف مصير حزبه، وبين ابتسامة مصطنعة تريد القول أننا في طريق لا يمكن إلا أن نضحك معه.



ولكي يستمر الضحك وتعم الابتسامة عليكم ......





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