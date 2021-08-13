ميسي يأمل في تمثيل باريس سان جيرمان السبت امام ستراسبورج

2021/08/13 | 00:21 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقول أنه في المكان المناسب للفوز بدوري الأبطال باريس ـ وكالات: أفاد تقرير صحفي إسباني، أمس، بأن الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، منشغل حاليًا بانطلاقته مع ناديه الجديد.وأعلن باريس سان جيرمان ضم ميسي رسميًا، أمس الأول، في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن برشلونة هذا الصيف.وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن ميسي لا ...

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