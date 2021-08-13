فتيات اللجنة البارالمبية.. طموح التفوق في طوكيو

2021/08/13 | 00:21 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابطالنا الـ 18 يشاركون في 5 فعاليات أبتداء من 25 الجاري سلمى الجُميلي* بعد التأجيل والترقب وطول الانتظار دنا الموعد المنشود لأهم حدث عالمي وهو دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 ، أذ سينطلق يوم 25 آب الجاري لغاية 5 أيلول المقبل، وهي ثاني دورة ألعاب بارالمبية تقام في طوكيو بعد دورة الألعاب البارالمبية الصيفية 1964، ...

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