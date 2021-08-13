تركيا تعلن إخماد جميع حرائق الغابات في البلاد

2021/08/13 | 00:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع - متابعة أعلن وزير الزراعة والغابات التركي بكير باكديميرلي، اليوم الخميس، إخماد جميع حرائق الغابات في تركيا.وكتب باكديميرلي على "تويتر: "تم إخماد جميع حرائق الغابات في بلادنا".وأضاف أنه منذ اندلاع حرائق الغابات الكبيرة في 28 تموز/ يوليو، جرت السيطرة على 299 حريقا في 54 مقاطعة تركية وإخمادها.كما صرح وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، في وقت سابق، أن عدد القتلى جراء حرائق الغابات في تركيا ارتفع إلى 8، وتجاوز عدد المتضررين الـ860 شخصا.المصدر : سبوتنيك

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