أنقرة تعلن مقتل جندي تركي شمالي العراق

2021/08/13 | 00:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، مقتل أحد جنودها، شمالي العراق.

وذكرت الوزارة، بحسب ما نقلته وكالة "الاناضول"، أن "جنديا تركيا قتل خلال الهجوم بقذائف الهاون الذي استهدف قاعدة زليكان في بعشيقة، بمحافظة نينوى".

وأضافت، أنه "تم رد فوري على الإرهابيين الذين نفذوا الهجوم شمالي العراق، وتم تحييد 3 عناصر من بي كا كا في حصيلة أولية".

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