بينهم فتاة.. اعتقال عدد من مروجي المخدرات شرقي بغداد

2021/08/13 | 00:33 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، اليوم الخميس، باعتقال 4 اشخاص بينهم فتاة متهمين بترويج المخدرات شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، انه "تم اعتقال 4 من مروجي المخدرات تتراوح أعمارهم بين 19 - 24 عاماً".واضاف المصدر ان "من بين المتهمين فتاة من مواليد عام 2000 وتم اعتقالهم في حي البتول شرقي العاصمة بغداد ".

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