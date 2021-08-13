إيقاف 22 شخصا بسبب حرائق الجزائر.. والرئيس يتحدث عن

2021/08/13 | 00:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الجزائري أن التحريات مستمرة للقبض على كل الضالعين في هذه الحرائق، مؤكدا أن العدالة ستأخذ مجراها في هذا الشأن.

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