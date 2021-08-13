2021/08/13 | 00:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تاج_السر_عثمان قبل الإعلان الرسمي لتاسيس الحركة السودانية للتحرر الوطني – حستو ، سبقتها مجموعات وحلقات تأسست في مصر والعاصمة الخرطوم بمدنها الثلاث ( الخرطوم، الخرطوم بحري ، أم درمان) ، وعطبرة ، يمكن تقديم أمثلة علي سبيل المثال لا الحصر ، لمن كانوا في تلك الحلقات حسب روايات بعض المؤسسين مثل: كامل محجوب ، عبد الماجد ابوحسبو ، أحمد سلمان ، ومصطفي السيد في مذكراتهم ، وعباس علي والجزولي سعيد، ود .



فاروق محمد إبر ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الذكري (75) لتأسيس الحزب الشيوعي السوداني(4) - تاج السر عثمان) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الذكري (75) لتأسيس الحزب الشيوعي السوداني(4) - تاج السر عثمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).