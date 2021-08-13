2021/08/13 | 00:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مريم_نجمه من رسائل الغياب1 أغلقت , أقفلتُ خزانة الألوان نامت في " درْفاتها " ورفوفها , دروجها , ودواليبها الشالات المعاطف الأثواب السهرات والعطور وأحمر الشفاه معك سكنوا خبأهم القلب , ونام في بياض الكفن ليزهر ثراكَ , مشتل للجمال ربيع وأقحوان للحب الغنيّ , الطافح بالتضحيات , والقبل ومعنى الوفاء ....



2أرزٌ وسنديان زيتون وغار , رمز الأبدية رمز ا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من يوميات الغياب - 12 - مريم نجمه) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من يوميات الغياب - 12 - مريم نجمه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).