قوة الأفق القتالية تنسحب من العراق

2021/08/13 | 02:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن العراق انسحاب أول قوة أميركية من التحالف الدولي، وجاء هذا الانسحاب حسب مخرجات اتفاق الحوار الاستراتيجي، مع استمرار دعم المجتمع الدولي في مجال التدريب والتسليح ومكافحة الإرهاب، كيف يستعد العراق لسد الفراغ الأمني؟

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