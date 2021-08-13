واشنطن تبلغ غني بتقليص تواجدها المدني في أفغانستان

2021/08/13 | 03:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، عن محادثات أجراها وزيري الخارجية والدفاع الأميركيين مع الرئيس الأفغاني، أشرف غني، حيث أخبراه أن الولايات المتحدة "لا تزال تستثمر بأمن واستقرار أفغانستان".

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