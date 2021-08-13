إظهر وبان يا شيخ حسان

2021/08/13 | 03:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظرت الدائرة الخامسة إرهاب، يوم الأحد الماضي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، محاكمة 12 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية داعش إمبابة»، واستمعت هيئة المحكمة الموقرة إلى شهادة الشيخ محمد حسان في هذه القضية.

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