استعراض خطير يقود شابين إلى التوقيف في السعودية

2021/08/13 | 04:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت السلطات السعودية، الخميس، من القبض على شابين استعرضا صورا لهما على مواقع التواصل الاجتماعي، متباهين بإيقاف سيارتيهما على حافة جبل شاهق في محافظة جيزان الجنوبية.

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