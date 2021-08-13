مقتل جندي تركي في شمال العراق

2021/08/13 | 04:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتل جندي تركي، الخميس، في شمال العراق جرّاء هجوم بقذائف الهاون بحسب ما أعلنت أنقرة، ملقية باللوم في ذلك على مقاتلي حزب العمال الكردستاني.

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