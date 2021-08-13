واشنطن ترسل آلاف الجنود لإجلاء دبلوماسييها وزعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ينتقد” تهور “ بايدن في افغانستان

2021/08/13 | 05:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هرات (أفغانستان)-(أ ف ب) – أعلنت واشنطن ولندن الخميس إرسال آلاف الجنود إلى كابول لتأمين إجلاء رعاياهما والدبلوماسيّين التابعين لهما، في مواجهة التقدّم السريع لحركة طالبان التي اقتربت من العاصمة الأفغانيّة وسيطرت على مدينة هرات، ثالث مدن أفغانستان.وقال المتحدّث باسم الخارجيّة الأميركيّة نيد برايس إنّه بسبب “تسارع الهجمات العسكريّة لطالبان” و”تصاعد […]

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