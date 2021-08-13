"أجرأ خطوة" لبوتين مع نجل القذافي تثير صراعا جديدا مع الغرب

2021/08/13 | 05:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد عقد من الإطاحة بالزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، باتت روسيا تتحدى الولايات المتحدة وأوروبا وكذلك تركيا، في محاولة لوضع نجل القذافي، سيف الإسلام، حاكما للبلاد، وفقا لما نقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مصادر مطلعة في موسكو.

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