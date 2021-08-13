قالولي صوتك بيهدد أمن الإسطول ! - فريدة رمزي شاكر

2021/08/13 | 05:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فريدة_رمزي_شاكر أتذكر منذ سنوات كان هناك أديب من بلد عربي متزمِّت حد التشدد الديني ، وهذا الكاتب شخص لاديني .



ولكن فؤجئت كما أدهش من حوله أنه تمت دعوته بتذكرة مجانية لزيارة مملكة طويل العمر ليؤدي مناسك الولاء والطاعة لأرباب المكان.



وبالرغم من مكانته الأدبية وليس في حاجة للنفاق والمداهنة أو مجاملة أحد ، إلا أنه قبل الدعوة وسافر ليأخذوا هم اللقطة التي يريدوها، ويأخذ هو التصريح الضمني بإجازة أعماله في بلده، بعد أن ي ......





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