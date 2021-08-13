قصص وحواديت من العالم القديم (03) - محمد زكريا توفيق

2021/08/13 | 05:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_زكريا_توفيق اغتصاب نساء سابينلا نعرف سبب نقص النساء في روما في زمن رومولوس.



ربما بسبب مرض غامض أصاب النساء، أو غصب من الآلهة، أو شيء آخر من هذا القبيل.



لعلاج الأمر، أرسل رومولوس، حاكم البلاد، إلى المدن المجاورة، يرجو ويطلب الإذن لشباب بلده بالزواج من عذارى بلادهم.



غير أن طلبه قد قوبل بالرفض التام.



لم يقابل رومولوس الرفض بروح رياضية.



وصمم على تحقيق طلبه بالعافية، مادام الذوق والأدب لا ينفع مع ه ......





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