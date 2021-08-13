2021/08/13 | 06:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الشرطة البريطانية، الخميس، مقتل 6 أشخاص في أعقاب "حادث إطلاق نار خطير" في مدينة بليموث، جنوبي غربي البلاد، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، في وقت أشارت فيه تقارير إلى أن أحد الضحايا طفل دون العاشرة.

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