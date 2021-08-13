مقتل امرأة وإصابة 17 آخرين بانفجار حافلة في روسيا

2021/08/13 | 06:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقيت امرأة مصرعها وأصيب 17 شخصا على الأقل، جراء انفجار في حافلة في مدينة فورونيج الروسية (غرب)، حسبما ذكرت السلطات المحلية، ليل الخميس الجمعة.

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