طالبان تستولي على عاصمة ولاية هلمند الأفغانية

2021/08/13 | 07:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصدر أمني أفغاني أن حركة طالبان سيطرت الجمعة على لشكركاه عاصمة ولاية هلمند في جنوب أفغانستان بعدما سمحت للجيش والمسؤولين السياسيين والإداريين بمغادرة المدينة.

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