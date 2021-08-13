الولايات المتحدة تسمح بإعطاء جرعة لقاح ثالثة ضد كورونا لفئة من الأشخاص

2021/08/13 | 07:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سمحت الولايات المتحدة، الخميس، بإعطاء جرعة إضافية من اللقاح المضاد لكوفيد للأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة بينما تكافح البلاد للحد من انتشار المتحورة دلتا.

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