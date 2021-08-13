الانبار: العثور على كدس للعتاد من مخلفات داعش في حديثة

2021/08/13 | 08:08 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكدس احتوى على 160 قنبرة هاون 120 ملم.

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