اغتيال أحد 'مختاري' المناطق في صلاح الدين

2021/08/13 | 09:27 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، الجمعة، بمقتل مختار منطقة گنعوص شمال شرقي الشرقاط بمحافظة صلاح الدين من قبل مسلحين مجهولين.

وقال المصدر لـNRTاليوم، (13 اب 2021)، "مقتل المختار عبد محمد عبد باطلاقات نارية قرب منطقة گنعوص شمال شرق الشرقاط بمحافظة صلاح الدين، دون معرفة المنفذين".

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