2021/08/13 | 09:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرافدين: قروض للسكن قيمتها 50 مليون دينار لثلاث فئات المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين: قروض للسكن قيمتها 50 مليون دينار لثلاث فئات) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين: قروض للسكن قيمتها 50 مليون دينار لثلاث فئات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).