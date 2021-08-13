ما سر ارتباط

2021/08/13 | 09:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدرت درجات الحرارة المرتفعة خلال أولمبياد طوكيو عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم، رغم أنه أمر طبيعي جدًا لسكان البلاد..فكيف اعتاد اليابانيون على هذه الأجواء وكيف يساعدون أنفسهم على نسيان الحرارة المميتة؟

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