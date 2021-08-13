دراسة: تغير المناخ يحدث كوارث في باطن الأرض وانفجارات بركانية

2021/08/13 | 09:42 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ اكتشف باحثون في جامعة كامبريدج ومكتب الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة أن تغير المناخ الذي يسببه النشاط الحيوي للإنسان سيؤثر بشكل كبير على الانفجارات البركانية.وأكد العلماء أن تبديد أثر الانفجارات البركانية الصغيرة والمتوسطة الحجم ممكن بنسبة 75%، وفقا لمقال نشرته في مجلة “Nature Communications”.يعمل تغير المناخ على تسريع نقل المواد البركانية على […]

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