الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....4 - محمد الحنفي

2021/08/13 | 09:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الحنفي ضرورة التخلص من الفساد الجماعي:3) وجماعاتنا الترابية، تحتضن ثلاثة أنواع من الفساد:أ ـ الفساد الانتخابي، الذي يجري فيه عرض الضمائر الانتخابية للبيع، من قبل الناخبين، ليشتري تجار الضمائر الانتخابية، تلك الضمائر، من أجل إعادة بيعها للمرشحين، من أجل الوصول إلى عضوية المجلس، ليعرض الناخبون الكبار ضمائرهم، لمن يحرص على الوصول إلى رئاسة المجلس.ب ـ فساد المجلس الجماعي الترابي، الذي ......





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