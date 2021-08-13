واسط.. شباب يجسدون الشعائر الحسينية بإنشاء مجمعات سكنية للفقراء

2021/08/13 | 09:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واسط - واع - دانيال قاسمأطلق شباب من محافظة واسط مبادرة لإنشاء مجمعات سكنية للفقراء الذين لا يملكون منازل تأويهم، من خلال جمع التبرعات من أبناء المحافظة الميسورين.وكالة الأنباء العراقية (واع) أجرت لقاء مع بعض هؤلاء الشباب المتبرعين لإنشاء تلك المجمعات السكنية، للحديث عن تفاصيل تلك المبادرة والدوافع الانسانية التي قادتهم لانشائها.وقال مازن جليل أحد المشاركين في المبادرة: "نحن مجموعة من الشباب تعاونا مع بعضنا من أجل بناء منازل للفقراء من خلال جمع التبرعات من الميسورين"، لافتاً الى أن "هذه المبادرة هي ترجمة للثورة الحسينية على أرض الواقع ،وهو الهدف الأسمى لدى هؤلاء الشباب المتبرعين من أجل توفير المنازل والدور للأيتام".من جهته، أكد مصطفى البديري، أن "الأيتام يجب أن يكونون ضمن المجتمع، ولهم كيانهم المستقل المحفوظ ضمن أطر الكرامة، والارتقاء بواقعهم واجب يقع على عاتق الجميع"، مشيراً إلى أن "العمل الدؤوب لايواء الأيتام في منازل، هو صورة من صور الشعائر الحسينية التي تجسد الأهداف التي خرج الإمام الحسين (عليه السلام) من أجلها".فيما أوضح حيدر الوائلي أن "المجتمع يجب عليه التكاتف وتقديم كل ما يرتقي بحفظ كرامة الانسان"، داعياً "كل الميسورين بدعم هذه المبادرات أو بإنشاء مجاميع للبحث عن المحتاجين ومساعدتهم".

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