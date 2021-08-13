اليوم.. انطلاق اقوي دوري كرة قدم بالعالم

2021/08/13 | 09:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

ينطلق اليوم الجمعة، الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم، الذي يعد اقوى دوري في العالم.

وينطلق الدوري بمباراة بين، الوافد الجديد نادي برينتفورد وارسنال اللندني، في الساعة العاشرة مساء بتوقيت العاصمة العراقية بغداد، فيما تجري يوم غد 7 مباريات، ويوم الاحد مبارتين.

ويلعب في الدوري الانكليزي كبار اللاعبين في العالم، حيث يعد الدوري الاكثر انفاقا على اللاعبين، ويحتوي على النادي الاغنى في العالم وهو عملاق انكلترا نادي مانشستر يونايتد، والدوري الاكثر امتلاكا للمشجعين حول العالم.

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