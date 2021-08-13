2021/08/13 | 09:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أظهرت صور، الجمعة، الإجراءات الأمنية المشددة في الأنبار على خلفية الدعوات الاخيرة الى تنظيم تظاهرات داخل المحافظة.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال مراسل "ناس"، (13 آب 2021)، إنه "بعد الدعوات الى تظاهر ابناء المحافظات الاخرى في الأنبار، أتخذت القوات الأمنية إجراءات مشددة لمنع أي شخص من الدخول للمحافظة بطريقة غير قانونية، حسب ما أفادوا به"، موضحا أن "الصور أدناه توضح كثافة الانتشار في سيطرة الصقور في المدخل الشرقي للأنبار".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور: إجراءات أمنية مشددة في الأنبار) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور: إجراءات أمنية مشددة في الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).