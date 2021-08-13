بالصور.. قطع جسر السنك وسط بغداد والشوارع القريبة من ساحة الخلاني

2021/08/13 | 09:57 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بقيام القوات الامنية بقطع جسر السنك وسط بغداد.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "جسر السنك وسط بغداد اغلق ذهابا وايابا"، ولم يكشف المصدر عن اسباب اغلاقه.واضاف ان "القوات الامنية اغلقت ايضا الشوارع القريبة من ساحة الخلاني".

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