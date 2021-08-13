لليوم الرابع على التوالي .. الصحة تطعم المواطنين بمدينة الصدر باللقاح المضاد لكورونا

2021/08/13 | 09:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اعلنت وزارة الصحة، الجمعة، أنها تتابع حملتها الميدانية لتطعيم المواطنين بمدينة الصدر باللقاح المضاد لكورونا، لليوم الرابع على التوالي، ولمدة عشرة ايام متتالية من الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساءا بقطاعي (20-21).وقالت عضو الفريق الطبي الاعلامي لوزارة الصحة، ربى فلاح حسن، في بيان، أن "الاقبال كبير من اهالي مدينة الصدر على اخذ اللقاح وهذا دليل على مدى وعيهم حول اهمية اخذ اللقاح وضرورته القصوى خصوصا في ظل هذه الموجة الشرسة التي نواجهها".واضافت "نأمل ان تزداد الاعداد في الايام المقبلة حيث ان جميع اللقاحات أمنة وفعالة ومن مناشئ عالمية رصينة"./انتهى8

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