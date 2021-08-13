الولايات المتحدة تسمح بإعطاء جرعة لقاح ثالثة ضد كورونا لفئة محددة

2021/08/13 | 09:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ سمحت الولايات المتحدة، بإعطاء جرعة إضافية من اللقاح المضاد لكوفيد للأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة .وقالت مفوضة إدارة الغذاء والدواء بالوكالة، جانيت وودكوك، في بيان، إن "البلاد دخلت موجة أخرى من جائحة كوفيد-19"، مضيفة "نحن ندرك أن الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة معرضون بشكل خاص لخطر الإصابة بأمراض خطيرة".ويعاني 2.7 بالمائة من البالغين في الولايات المتحدة من نقص المناعة، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض.وكانت وزارة الصحة الألمانية، قد أعلنت الاثنين الماضي، أنها ستقترح تطعيم المسنين والفئات الأكثر عرضة للخطر بجرعات إضافية من لقاحات كوفيد-19 اعتبارا من ايلول سبتمبر، ./انتهى8

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