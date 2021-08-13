الرافدين يعلن عن قروض بـ50 مليون دينار

2021/08/13 | 10:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلن مصرف الرافدين، الجمعة، عن قروض بقيمة 50 مليون دينار للموظفين والمواطنين ومنتسبي قوات الأمن.

وقال المصرف في بيان، إن “قروض السكن ستكون ٥٠ مليون للموظفين ومنتسبي القوات الامنية والمواطنين والتقديم عليها عبر فروع المصرف”.

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