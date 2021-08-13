مصدر امني يكشف لـ NRT سبب القطوعات 'المفاجئة' في بغداد (صور)

2021/08/13 | 10:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قطعت القوات الامنية، الجمعة، جسر السنك ومناطق اخرى في العاصمة بغداد، على خلفية تظاهرات في تلك الاماكن.

وبحسب مصدر امني لـ NRT عربية (13 اب 2021)، فان "جمهور احدى الكتل السياسية خرج بتظاهرة داعمة للاخيرة، ما اضطر القوات الامنية الى اتخاذ اجراءات تمثلت بقطع بعض الاماكن في بغداد"، دون مزيد من التفاصيل.

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