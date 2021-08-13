الدولار يستقر عند أعلى مستوى له في أربعة أشهر

2021/08/13 | 11:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

حافظ الدولار على ثباته، اليوم الجمعة، وظل بالقرب من أعلى مستوى له في أربعة أشهر مقابل سلة من العملات حيث يبحث المستثمرون عن مزيد من التلميحات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن خططه لخفض التحفيز النقدي.

وكانت العملة الأمريكية مدعومة ببيانات ، صدرت يوم الخميس ، تظهر أن أسعار المنتجين الأمريكيين سجلت أكبر زيادة سنوية لها منذ أكثر من عقد في 12 شهرًا حتى تموز/ يوليو.

وعلى الرغم من أن بيانات أسعار المستهلك التي تم نشرها في اليوم السابق قد أشارت إلى أن التضخم قد يكون في ذروته ، إلا أن بيانات أسعار الجملة أكدت على قوة الضغط التضخمي ، مما ساعد على إزالة بعض التحفيز من بنك الاحتياطي الفيدرالي.

واستقر مؤشر الدولار عند 92.991 ، ليس ببعيد عن أعلى مستوى في أربعة أشهر يوم الأربعاء عند 93.195.

وتراجع اليورو قليلاً إلى 1.1732 دولار ، في طريقه للأسبوع الثاني على التوالي من الخسائر والبقاء على مسافة قريبة من أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 1.1706 دولار سجله يوم الأربعاء.

وجرى تداول الدولار عند 110.42 ين ، وهو أقل بقليل من أعلى مستوى في شهر عند 110.80 ين الذي سجله يوم الأربعاء.

وكان الجنيه الإسترليني في موقف دفاعي عند 1.3815 دولار بعد أن سجل أدنى مستوى له في أسبوعين عند 1.3794 دولار في الجلسة السابقة ، مستفيدًا من القليل من المساعدة من تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الأقوى قليلاً من المتوقع لشهر حزيران / يونيو.

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