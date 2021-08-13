النفط يواصل خسائره لليوم الثاني

2021/08/13 | 11:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني، الجمعة، بعد أن حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن نمو الطلب على الخام ومنتجاته تباطأ بشدة، إذ أجبر ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد-19) في أنحاء العالم الحكومات على إعادة فرض قيود على التنقل.

ونزل خام برنت 49 سنتا أو ما يعادل 0.7 بالمئة إلى 70.82 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:07 بتوقيت غرينتش، بعد أن نزل 13 سنتا في الجلسة السابقة. وتراجع الخام الأمريكي 53 سنتا أو ما يعادل 0.8 بالمئة إلى 68.56 دولار للبرميل، بعد أن هبط 0.2 بالمئة أمس الخميس.

وما زال الخامان القياسيان يتجهان صوب تحقيق مكسب طفيف هذا الأسبوع. وقالت ”جيه.بي.إم“ لأبحاث السلع الأولية: ”نشهد الآن تعثر تعافي الطلب العالمي هذا الشهر في ظل بلوغ الطلب على النفط 98.3 مليون برميل يوميا فحسب، في أغسطس آب، ومتوسط 97.9 مليون برميل يوميا في أيلول/سبتمبر، بالتساوي مع المتوسط البالغ نحو 98 مليون برميل يوميا في تموز/يوليو ”.

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