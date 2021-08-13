علماء روس يكتشفون طريقة جديدة لعلاج مرض السكري

2021/08/13 | 11:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني حدد العلماء الروس بنية مستقبلات الليكوترين “BLT1” التي تشارك في العمليات الالتهابية وتلعب دورًا في تطور الأمراض المعدية والحساسية والأورام.تفتح نتائج الدراسة، التي نُشرت في مجلة “Nature Communications”، طريقاً […]

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