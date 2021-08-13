زلزال بقوة 4 درجات يضرب السواحل الغربية لتركيا

2021/08/13 | 11:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ضرب زلزال بقوة 4 درجات على مقياس “ريختر”، ولاية موغلا، غربي تركيا، فجر اليوم الجمعة.

وأوضح بيان نشرته إدارة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد)، عبر موقعها الإلكتروني، وأوردته وكالة “الأناضول” التركية للأنباء، أن الزلزال وقع في بحر “إيجه” قبال قضاء “داتشا” التابع لولاية موغلا تمام الساعة 58:00 بالتوقيت المحلي (58:21 غرينتش)، على عمق 9.09 كيلومترات، مشيراً إلى أن مركزه كان على بعد 25.49 كيلومتراً من القضاء.

ولم ترد أنباء على الفور عن وقوع أي خسائر مادية أو بشرية.

وبحسب الأناضول، تقع تركيا على خطوط صدع زلزالية رئيسية، وسبق أن ضربتها زلازل مدمرة، كان أحدها بالقرب من إسطنبول في عام 1999، وأسفر عن مقتل أكثر من 17 ألف شخص وإصابة نحو 45 ألفاً.

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