الإدارة الذاتية سفينة النجاة لإيصال سوريا إلى بر الأمان - ليلى موسى

2021/08/13 | 11:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ليلى_موسى شهدت سوريا في الآونة الأخيرة أحداث وتطورات سواء أكانت على المستوى الشعبي أو على مستوى النظام و المعارضة بكافة تنوعاتها وأجنداتها ومشاريعها.



منها أداء القسم الدستوري لولاية رئاسية جديد للسيد بشار الأسد، وتلاه خطاباً لا يحمل شيئاً جديداً عن الخطابات التي اعتدنا عليها منذ بداية الحراك الثوري؛ وإعلان تشكيل حكومة لم تكن يوماً محور اهتمام الشعب السوري؛ ولا تملك كفاءات وإمكانيات قادرة على الإتيان بشيء جد ......





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