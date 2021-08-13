الخطوط الجوية تعلن جدول رحلاتها ليوم غد السبت

2021/08/13 | 11:14 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدد الرحلات بلغ 61 رحلة، توزعت بين داخلية وخارجية.

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