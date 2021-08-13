2021/08/13 | 11:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت اللجنة الإشرافية المعنية بانتخابات مجلس الشورى في قطر استمرار العمل لاستقبال طلبات الاعتراضات والتظلمات على جداول قيد الناخبين الأولية خلال الأسبوع المقبل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لماذا قررت قطر تمديد استقبال الاعتراضات والتظلمات على جداول قيد الناخبين؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لماذا قررت قطر تمديد استقبال الاعتراضات والتظلمات على جداول قيد الناخبين؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).