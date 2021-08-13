ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

2021/08/13 | 11:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، بدعم من مخاوف حيال زيادة الإصابات بكوفيد-19، بيد أن متانة الدولار أبقت المعدن الأصفر على مسار تسجيل ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي.

وبحلول الساعة 06:55 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلي 1756.61 دولار للأونصة، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1759.70 دولار للأونصة.

وقال مايكل لانغفورد المدير لدى "إير غايد لاستشارات" الشركات، إن "الاضطراب المستمر الناجم عن كوفيد يعني أنه من المرجح للغاية أن تواصل البنوك المركزية عالميا تقديم التحفيز، مما سيغذي في نهاية المطاف التضخم ويرفع أسعار الذهب في الأمد الطويل".

ويعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم، لكن رفع المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة سيزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر، الذي لا يدر عائدا، بينما يعزز الدولار.

المصدر: رويترز

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