2021/08/13 | 11:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشفت وزارة التخطيط، عن توجه عراقي نحو زيادة الشراكة بين قطاع التعليم الاهلي والحكومي، نتيجة الاكتضاض الكبير في الجامعات والكليات الحكومية.

وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبدالزهرة الهنداوي، خلال استضافته ببرنامج “كشف حساب” الذي يقدمه الزميل محمد قيس على شاشة “تلفزيون عراق 24″، إن “عدد طلبة السادس الاعدادي في العام الماضي كانوا قرابة الـ300 الف طالب، وخلال العام الجاري اصبح عددهم نحو 520 ألف طالب”، مشيرًا إلى أن “التوجه حاليًا نحو زيادة الشراكة بين التعليم الاهلي والحكومي لاستيعاب هذه الاعداد”.

واوضح الهنداوي أن “التعليم الاهلي اصبح واقعًا، والحكومي يعاني مشاكل الاكتضاض”، مشيرًا إلى أن “الوزارة تخطط لرفع مساهمة استقبال الجامعات الاهلية لنحو 50% مع القطاع الحكومي ليكون استقبال الطلبة مناصفة بين الحكومي والاهلي”.

وتحدث الهنداوي عن خطة للسنوات مقبلة تضع مخرجات تتناسب مع حاجة السوق للتخصصات، فيما أشار إلى وجود احتياج في العراق للاطباء وكوادر التمريض ولدينا نقص بهذه التخصصات.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

?

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لـ”عراق 24″.. التخطيط تكشف كيفية استيعاب خريجي الاعداديات في الجامعات.. الحكومي قد لايستقبل المزيد!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لـ”عراق 24″.. التخطيط تكشف كيفية استيعاب خريجي الاعداديات في الجامعات.. الحكومي قد لايستقبل المزيد!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).